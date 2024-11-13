Riva'da kritik zirve: Hasan Arat'tan TFF'ye çıkarma!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:37

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:13

Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

RİVA'DA KRİTİK BULUŞMA

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Hasan Arat'ın, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.