Riva'da kritik zirve: Hasan Arat'tan TFF'ye çıkarma!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Riva'da görüşeceği kaydedildi.
Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
RİVA'DA KRİTİK BULUŞMA
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Hasan Arat'ın, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.
Etiketler: #Hasan Arat #İbrahim Hacıosmanoğlu #TFF #beşiktaş
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