Rıza Çalımbay: "Adana'da yaşananlar hiç olmadı"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu. Çalımbay, "Daha çok maçımız var, böyle devam etmeliyiz" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada "Çok değişik bir maç oldu. Mükemmel bir taraftar var. Harika bir stat var. Yapanları tebrik ederim. Ancak sonrasında yaşananlar, hiç olmadı. Sonra yaşananlar kötü yani, olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Rıza Çalımbay "Adana bir futbol şehri. Futbol oynarken de burada zorlanırdık, iyi takımları vardı. Soğukkanlı davrandık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, çok önemli bir galibiyet aldık. Daha çok maçımız var, böyle devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.
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