Rıza Çalımbay: 'Ara bizim için iyi oldu'

12 Kasım 2022 Cumartesi, 18:19

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-2 berabere biten Ümraniyespor maçının ardından, açıklamalarda bulundu.

Çalımbay ilk yarının aksine ikinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Ligde istediğimiz yerde değiliz. İlk yarı gerçekten kötü oynadık, kötü başladı ve kötü gitti. Gol de yedik, geriye düştük. Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci yarı taktik ve oyuncu değişiklikleri yaptık. İkinci yarı iyi oynadık ve pozisyonlarımız da oldu, gol attık. Gayet iyi giden bir maçtı. Hiç beklemediğimiz anda da penaltı olunca yapacak bir şey yok. Bulduğumuz pozisyonları kaçırmamamız gerekiyordu. Özellikle Dia Saba'nın pozisyonu kalenin içinde bir pozisyondu. İkinci yarı daha iyi oynadık ve pozisyonları değerlendiremedik. Geçen hafta Fenerbahçe maçı da penaltıyla gitti bu maçta aynı şekilde oldu. 22 maç oynadık ve oyuncularımızda yorgunluk ve bıkkınlık olabilir. Ara bizim için iyi oldu. Arayı çok iyi bir şekilde değerlendirip, hem ligi hem de Türkiye Kupası'na çok iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.