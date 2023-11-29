Rıza Çalımbay isyan etti: 'Ben bu kadar sakatlık görmedim'

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:45

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:45

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki Club Brugge maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE İÇİN KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Brugge maçını kazanmak için oynayacağız. Keşke iddiamız devam etseydi, çok daha güzel şeyler olabilirdi. Yapacağımız tek şey kalan maçları kazanmak. Brugge kolay bir takım değil, grubun iyisi. Türkiye için kalan iki maçı kazanmak istiyoruz."

"SAKATLIKLAR NEDENİYLE DEĞİŞİK BİR TAKIMLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

"9-10 sakatımız var. Bu maçtan sonra Ankaragücü ve Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu kadar sakat varken, yarınki maçta bazı arkadaşları oynatmayacağız. Bunun için üzgünüm. Bizim kadro iyi ama bizi mahveden şey sakatlıklar. Yarın stoper yok, sol bek yok. Bunun için değişik bir takımla sahaya çıkacağız"

"BASIN TOPLANTISINA GELİRKEN DOKTOR SAKATLIK HABERİ VERDİ"

"Arkadaşların bazılarını oynatmak istemiyorum. Korkuyorum, tekrar başka sakatlıklar olabilir diye. Basın toplantısına gelirken bile kulüp doktoru sakatlık haberi verdi. Daniel Amartey biraz iyileşmişti ama az önce haberi geldi, kasığında problemi varmış."

"7-8 FUTBOLCU AYNI YERDEN SAKAT"

"7-8 futbolcunun sakatlığı aynı yerden, bu bizden önce olan bir şey. Ben bu kadar sakatlık görmedim, ilk defa yaşıyorum. Nedeni ne, tam bilmiyorum. Ama bizden önce olan bir şey ama hocaları da suçlayacak değilim. Aşırı yüklenme olabilir."

"SOL BEKE OYUNCU YOK"

"Altyapıdan oyuncu aldık kadroya. Omar Colley sağlam ama Necip cezalı. Umut Meraş listede yok, sol beke yazacak oyuncu yok. Zaynutdinov belki maskeyle oynayacak."