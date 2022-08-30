Rıza Çalımbay: Pısırık, korkak oyun! Ben istemem
Beşiktaş, Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Vodafone Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, "Çok formda bir takımla oynadık. İlk yarıda defansif açından çok büyük hata yaptık. Geride bekleme gibi bir şey yapmam ve yapmadım. Tüm oyuncularımın defansın önünde durmalarına rağmen gol yemeleri... Bu, bizi çok üzdü. Duran toplar ve pozisyonlarda kolay gol izinleri verdik" değerlendirmesini yaptı.
İkinci yarıya ise oyuncu değişiklikleriyle başladıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Önde basarak başladık. Gol de attık. Daha da atabilirdik. İlk yarı, çok kötü ve bize yakışmayan bir oyundu. Üzgünüz. İkinci yarı ise gerçekten iyi oynadık. Bunlardan ders alacağız ve Avrupa ile Süper Lig'i iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kötü oynadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay "Sezon başında yediğimiz gollerin hepsi bireysel hata. Baya sıkıntı yaşıyoruz. En nefret ettiğim defansa çekilip önünde kalmak. Çıkmamız gerekiyordu" dedi.
Takımın kendisinin söylememesine rağmen çok fazla geri çekildiğini vurgulayan Rıza Çalımbay "İlk yarıda korkak, pısırık bir oyun istemedim. Maalesef öyle oynayınca da yersin golleri" ifadelerini kullandı.
Kötü oynayan isimlere mesaj gönderen Rıza Çalımbay "Bazı arkadaşlar kendine çeki düzen vermeli" diye konuştu.
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