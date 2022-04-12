Robert Lewandowski gelecek sezon için kararını verdi

12 Nisan 2022 Salı, 14:42

Bundesliga devi Bayern Münih'te Robert Lewandowski dönemi sona eriyor. Uzun süredir Bavyera ekibindeki geleceği tartışılan Lewandowski'nin Almanya'daki kariyeri son buluyor.

Polonya'da yayın yapan TVP Sport, Bayern Münih'in yeni sözleşme için isteksiz olduğu ve Lewandowski'nin de bu nedenle ayrılık kararı aldığını yazdı. Lewandowski'nin ayrılık kararını kulüp CEO'su Oliver Kahn'a bildirdiği aktarıldı.

LEWANDOWSKI HANGİ TAKIMA GİDECEK?

33 yaşındaki yıldızın daha önce Barcelona ile temasa geçtiği ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı dış basında yer almıştı. Polonya basını bu haberi doğrularken oyuncunun kulüple iletişim halinde olduğu ve Katalan deviyle anlaştığı öne sürüldü.

Yeni sezonda Lewandowski'yi kadrosuna katması muhtemel olan Barcelona; Luuk de Jong, Memphis Depay ve Martin Braithwaite ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Transfer gerçekleşirse Lewandowski, Barcelona'da Dortmund'dan eski takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang ile birlikte forma giyecek. Lewandowski, Barcelona tarihinin ilk Polonyalı futbolcusu olacak.

Bayern Münih kariyerinde 369 maçta görev yapan Lewandowski 340 gol kaydetti.