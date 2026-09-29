Roberto Mancini'den galibiyet açıklaması: 'İstediğim oyun bu değildi ama...'

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede galibiyetin önemine dikkat çekti.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE'Yİ YENMEKTİ"

Mancini, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını değerlendirirken, ikinci bölümde oyundan düşmelerine rağmen oyuncularının reaksiyonundan memnun olduğunu belirtti.

Mancini, "İlk yarı iyi oynadık ama sonrasında oyundan düşmemize rağmen istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan Türkiye karşısında galibiyet alabilmekti" dedi.

"İSTEDİĞİM OYUN BU DEĞİLDİ AMA..."

İtalyan teknik direktör, istedikleri oyunun tamamını sahaya yansıtamadıklarını ancak alınan galibiyetin kendileri açısından önemli olduğunu söyledi.

Mancini, "Bundan sonra da aynı şekilde oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama galibiyet çok önemliydi" diye konuştu.