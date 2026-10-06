Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya destek: 'Türkiye ile iyi işler yaptı'

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mancini, A Milli Futbol Takımı'nın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekerken alınan galibiyetten memnun olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE YİNE İYİ MÜCADELE ETTİ"

Roberto Mancini, "Türkiye yine iyi mücadele etti ama İtalya olarak kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik direktör, gruptaki durumlarına ilişkin ise, "Grupta durumumuz ne olacak göreceğiz, henüz net bir şey söylemek için erken" dedi.

"MAÇIN BAŞINDA ZORLANDIK AMA..."

İtalyan teknik direktör Mancini, "Değişiklikler yapmış olsak da yorgunluk vardı. Maçın başında zorlandık ama 1-1'den sonra iyiydik" dedi.

İkinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerine değinen Roberto Mancini, "İki oyuncumuz sarı kart görmüştü ve hakem onlara tekrar sarı kart göstermeye niyetli görünüyordu, bu yüzden onları oyundan aldım" sözlerini sarf etti.

"OYNADIĞIMIZ OYUNU BEĞENDİM"

İtalyan basın mensuplarından, "Şu anda Mancini müdahalesinin başarılı olduğunu görüyoruz" şeklinde gelen açıklamaya cevap veren Mancini, "Bugüne kadar işlerin gidişatından ve sonuçların olumlu olmasından memnunuz" açıklamasını yaptı.

"Sizi mutlu eden ve tatmin olmadığınız konular neydi?" sorusuna yanıt veren Mancini, "Takım olarak oynadığımız oyunu gerçekten çok beğendim, benim için eksik olan Vialli'ydi" dedi.

MONTELLA'YA DESTEK VERDİ

Roberto Mancini, vatandaşı olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için, "Ben Vincenzo Montella'nın Türk Milli Takımı'yla çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Dünya Kupası'na taşıdı bu takımı, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne taşıdı" dedi.

A Milli Takım ile oynanan iki maçı karşılaştıran Mancini, "Türk Milli Takımı'nın iyi oynadığını ve çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok önemli 3 oyuncusu yoktu ve ister istemez takımlar bunun bedelini ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'ye karşı ilk maçta çok iyi oynadık. 3-0'dan sonra maçı çevirmek kolay değil ama Türkiye bizi zorlamaya devam etmişti. Bugün ise dengeli bir maç izledik. Futbol bu; bazen kaybeder, bazen kazanırsınız ama tekrar ediyorum; Montella'nın iyi bir teknik direktör olduğunu ve Türkiye ile iyi işler yaptığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.