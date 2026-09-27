Roberto Mancini'den Türkiye'ye övgü: 'Çok iyi bir takım'

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mancini, kadro tercihi, taraftarların tepkisi ve Türkiye'nin gücü hakkında değerlendirmeler yaparken, yarınki karşılaşmada taktiksel açıdan büyük bir değişiklik olmayacağını belirtti.

"TARAFTARLAR MUTSUZ OLABİLİR"

Mancini, bazı oyuncuların kadro dışında bırakılmasının önceden alınmış bir karar olduğunu söyledi.

İtalyan hoca, "Bu 10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak" dedi.

İtalyan teknik direktör, taraftarların yaşanan sonuçlar nedeniyle mutsuz olmasını anladığını ve durumu değiştirmek istediklerini ifade etti.

Mancini, "Taraftarlar mutsuz olabilir, bunları anlıyorum ama bunları değiştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Mancini, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirtirken Vincenzo Montella ve ay-yıldızlı ekibin oyuncuları hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

İtalyan hoca, "Türkiye çok iyi bir takım. Montella da çok iyi ve çok iyi oyuncuları var. Nasıl oynayacağımızı yarın göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Roberto Mancini, Alessandro Bastoni'nin takıma geri dönüşünden dolayı mutlu olduklarını belirtirken, oyuncunun yarın forma giyip giymeyeceği konusunda ise net konuşmadı.

Mancini, "Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız" dedi.