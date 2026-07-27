Roland Sallai'den mağlubiyet sözleri: 'En iyi halimizde değiliz'

Galatasaray'ın Avusturya kampında Venezia'ya 3-0 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından Roland Sallai açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Macar futbolcu, takımın henüz istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse en iyi halimizde değiliz. Çok fazla şans yaratamadık. Kendimizi gösteremedik. Ancak hazırlık dönemindeyiz. Sonuçlardan gördüğümüz kadarıyla daha çok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SEZONA 3 HAFTA KALDI"

Sezonun başlamasına üç hafta kaldığını hatırlatan Sallai, "Sezonun başlamasına 3 hafta kaldı. Daha iyi şekilde sezona başlayacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.