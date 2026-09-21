Roland Sallai, Macaristan kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı. Konuyla ilgili federasyondan resmi bildirim yapıldı.

Roland Sallai'yle birlikte Callum Styles da kadrodan çıkarılırken bu isimlerin yerine Zsolt Nagy ve Milan Toth, milli takıma çağrıldı.

MACARİSTAN'IN RAKİPLERİ

Macaristan Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Ukrayna ile sahasında, 28 Eylül Pazartesi günü Kuzey İrlanda ile deplasmanda, 2 Ekim Cuma günü Gürcistan ile sahasında ve 5 Ekim Pazartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.