Roma - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi yarı final turu ilk maçında kendi evinde Alman Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final turu başlıyor.
José Mourinho yönetimindeki Roma, Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen'i yarı final ilk maçında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda konuk edecek.
ROMA - LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Maç TSİ 22:00'de başlayacak.
ROMA - LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformunda naklen yayımlanacak.
Roma, turnuvanın çeyrek final turunda Feyenoord'u iki maçın toplamında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Leverkusen ise Saint-Gilloise'yı toplamda 5-2 mağlup ederek yarı finalist olmuştu.
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