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Roma'dan Fenerbahçe maçı için özel forma kararı

Roma'dan Fenerbahçe maçı için özel forma kararı

10.09.2026 11:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Roma'dan Fenerbahçe maçı için özel forma kararı

Roma, reklam kısıtlamaları nedeniyle göğüs sponsorunu Fenerbahçe maçında kullanamayacak. İtalyan devi, bu alanı boş bırakmak yerine anlamlı bir harekete imza atacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek Roma, mücadeleye özel bir formayla çıkacak.

İtalyan ekibi, Türkiye'de bahis ve kumar şirketlerinin reklamlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle normalde formasının göğüs bölümünde yer alan ana sponsorunu kullanamayacak.

ROMA'DAN ANLAMLI HAMLE

Roma yönetimi, forma göğsünü boş bırakmak yerine Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile iş birliğine gitti.

Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe karşısında giyeceği özel formada WFP logosunun yanı sıra "Together for Nepal" mesajı ve Nepal bayrağı yer alacak.

Bu çalışmayla, Nepal'de yaşanan sel ve heyelanların ardından ortaya çıkan insani krize dikkat çekilmesi hedefleniyor. Bölgede yaklaşık 43 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

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FORMALAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların giyeceği 2026-27 sezonuna ait özel formalar, maçın ardından açık artırmayla satışa sunulacak.

Elde edilecek gelirin tamamı Dünya Gıda Programı'nın Nepal'de yürüttüğü acil yardım çalışmalarına aktarılacak.

Taraftarlar ayrıca Birleşmiş Milletler'in ShareTheMeal uygulaması üzerinden oluşturulan özel kampanya aracılığıyla yardım çalışmalarına doğrudan destek verebilecek.

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