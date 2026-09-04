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Roma'dan Mason Greenwood itirafı

Roma'dan Mason Greenwood itirafı

4.09.2026 16:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Roma'dan Mason Greenwood itirafı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, kulübün finansal durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gasperini, Fenerbahçe'ye transfer olan Mason Greenwood hakkında da konuştu.

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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kulübün transfer politikası ve finansal kısıtlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi gelirlerinin ardından transfer konusunda daha rahat hareket edebileceklerini düşündüğünü ancak sürecin beklediği gibi ilerlemediğini söyledi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORDUM"

Roma'nın mali durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gasperini, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonundan elde edilen gelirin kadro yapılanmasında kulübün elini güçlendireceğini düşündüğünü belirtti.

İtalyan teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla sorunlarımızı çözdüğümüzü sanıyordum. Ancak Greenwood ve Summerville'i transfer etmeye çalıştığımız süreçte durumun aslında böyle olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.

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TRANSFERDE MAAŞ ENGELİ

Gasperini, Roma'nın bazı transferlerde oyuncularla anlaşmaya yakın olmasına rağmen maaş bütçesi nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığını da açıkladı.

Başarılı çalıştırıcı, "Roma'ya gelmek isteyen futbolcular vardı ancak maaşlarla ilgili kısıtlamalar nedeniyle bu isimlerden vazgeçmek zorunda kaldık" sözleriyle kulübün transfer döneminde yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

GREENWOOD VE SUMMERVILLE İTİRAFI

Gasperini'nin özellikle Mason Greenwood ve Crysencio Summerville'in isimlerini vermesi dikkat çekti. Roma'nın iki hücum oyuncusu için girişimde bulunduğu ancak finansal sınırlar nedeniyle transferleri sonuçlandıramadığı belirtildi.

Roma cephesinde kadronun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Gasperini'nin sözleri kulübün transferde hareket alanının sanıldığı kadar geniş olmadığını gösterdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #Mason Greenwood #Gian Piero Gasperini

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