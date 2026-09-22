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Roma efsanesi Francesco Totti'den itiraf: '48 yaşında Serie A'dan teklif aldım'

Roma efsanesi Francesco Totti'den itiraf: '48 yaşında Serie A'dan teklif aldım'

22.09.2026 21:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Roma efsanesi Francesco Totti'den itiraf: '48 yaşında Serie A'dan teklif aldım'

Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, 48 yaşında İtalya 1. Futbol Ligi'ne (Serie A) dönme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.
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Roma efsanesi Francesco Totti, 48 yaşındayken Serie A'ya dönmeye çok yakın olduğunu ve Genoa ile Como'dan ciddi teklifler aldığını açıkladı.

Genoa yöneticileriyle doğrudan görüştüğünü belirten Totti, "Bana, 'Bu yeni deneyimi yaşamak istiyor musun?' diye sordular. Çok ciddiydiler" ifadelerini kullandı.

Teklifin ardından yeniden sahalara dönmek için yoğun bir çalışma programına başlayan İtalyan efsane, süreci şöyle anlattı:

"Haftada üç kez spor salonuna gidiyor, iki kez fizyoterapistle çalışıyordum. Ekmeği ve tatlıyı tamamen bıraktım. Vücudum antrenmanlara iyi karşılık veriyordu. Kendimi profesyonel bir futbolcu gibi zorluyordum."

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"AKLIM 'EVET' KALBİM 'HAYIR' DİYORDU"

Fiziksel açıdan dönüşe hazır olduğunu söyleyen Totti, başka bir İtalyan takımının formasını giymeyi ise içine sindiremediğini şu sözlerle anlattı:

"Aklım teklifi kabul edebileceğimi söylüyor, kalbim ise 'hayır' diyordu. Kendime sürekli, 'Roma dışında bir takımda oynamak gerçekten mümkün mü?' diye sordum."

Roma'ya olan bağlılığının kararında belirleyici olduğunu vurgulayan Totti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha yavaş olabilirsiniz ama ayağınız yaşlanmaz. Asıl mesele Roma'ydı. Sportif ihanetin yaşı yoktur; ister 18 yaşında olun ister 48…"

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