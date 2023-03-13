Roma evinde Sassuolo'ya mağlup oldu! Roma 3-4 Sassuolo
İtalya Serie A'da Roma, evinde ağırladığı Sassuolo'ya 4-3 kaybetti.
İtalya Serie A'da üst sıralarda yer alarak gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefindeki Roma, sahasında ağırladığı Sassuolo'ya 4-3 yenildi.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri, 13 ve 18. dakikada Lauriente, 45+4. dakikada Berardi ve 75. dakikada Pinamonti atarken, Roma'nın gollerini de 26. dakikada Zalewski, 50. dakikada Dybala, 90+4. dakikada Wijnaldum kaydetti.
Roma bu mağlubiyetle, Inter ve Lazio'nun puan kaybettiği haftada ligde ikinci sıraya yükselme şansını da kullanamadı.
Ligde bu sezon 7. mağlubiyetini alan Roma, 47 puanla 5. sırada kaldı. Bu arada, sarı-kırmızılı başkent ekibi Serie A'da son 3 haftada 2. kez sahadan yenik ayrıldı.
Sassuolo ise puanını 33'e çıkarttı ve 13. sırada yer aldı.
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