Roma, Fiorentina'yı Dybala'nın golleriyle yendi
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Roma ile Fiorentina kozlarını paylaştı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanılan zorlu karşılaşmada Roma Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Roma, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 yendi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım, 40. ve 82. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.
Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca mücadele etti.
Fiorentina'yı 2-0 yenen Roma, puanını 34 yaptı ve puan tablosunda 7. basamakta yer buldu.
Haftayı puansız kapatan Fiorentina ise 23 puanla 10. sırada kaldı.
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