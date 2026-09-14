Roma İtalya Serie A'da doludizgin: 4'te 4 yaptı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, Torino deplasmanına konuk oldu. Roma, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren gollerden ilkini 40. dakikada Donyell Malen attı. Hollandalı golcü, bu sezon ligde 4 maçta 6 gole ulaştı. Roma'nın ikinci golünü 90+3. dakikada Niccolo Pisilli attı.

ROMA 4'TE 4 YAPTI

Torino'da Emirhan İlkhan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Roma, ligde 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti. Torino ise 3 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Roma, sahasında Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.