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Roma, Konstantinos Koulierakis'i kadrosuna kattı!

Roma, Konstantinos Koulierakis'i kadrosuna kattı!

2.08.2026 18:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Roma, Konstantinos Koulierakis'i kadrosuna kattı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, 22 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'i renklerine bağladı.
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, savunma hattına Konstantinos Koulierakis takviyesi yaptı.

Başkent temsilcisi, Wolfsburg forması giyen 22 yaşındaki Yunan stoperin transferinin tamamlandığını ve oyuncuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

TRANSFERİN AYRINTILARI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, Koulierakis'in bonservisi için Wolfsburg'a 16,5 milyon Euro ödeyecek.

Yunan savunma oyuncusunun yeni takımında 33 numaralı formayla mücadele edeceği açıklandı.

172 MAÇTA 22 GOLE KATKI 

Futbola PAOK altyapısında başlayan Konstantinos Koulierakis, 2022 yılında Yunan ekibinin A takımına yükseldi. Genç stoper, iki yıl sonra Almanya temsilcisi Wolfsburg'a transfer oldu.

Koulierakis, kariyeri boyunca çıktığı 172 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #Yunanistan #transfer #roma

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