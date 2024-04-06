Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A'nın 31. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
ROMA - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta Lecce deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Lazio ise sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etmişti.
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