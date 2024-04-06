Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A'nın 31. haftasında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:30
Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Igor Tudor'un ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

ROMA - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Lecce deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı. 

Lazio ise sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etmişti. 


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