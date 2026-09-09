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Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu
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Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

9.09.2026 15:02:00
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Cumhuriyet Spor
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Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

Kartal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalarımızın neredeyse hepsini tamamladık. Tarihlerinin en iyi kadrosuna sahipler. Formda ve güçlü bir takıma sahipler. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksiklerini tespit ettiğimiz için elimizden gelenin iyisini yapacağız. Taraftarlarımız en büyük itici gücü olacak. Roma'nın neler yaptığını bildiğimiz için ona göre bir kurgumuz olacak. Onların yarattığı boşlukları değerlendirecek bir kurguda olacağız."

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

'GEÇİŞE YÖNELİK OYUN OYNAMAYACAĞIZ'

“Biz yarınki maçta geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım. Kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz o alanları kullanıp hücum ederek sonuç almaya çalışacağız.”

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

'ASENSIO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR'

“Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. 24-25 çok değerli oyuncumuz var. Asensio ve Guendouzi'nin yokluğunu aratmayacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum.”

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

'BUNU HEP BİRLİKTE BAŞARDIK'

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim."

Roma maçı öncesi İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Yıldız futbolcunun son durumunu duyurdu

'TARAFTARLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ'

"Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi, strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli, bir bütün olmalıyız. Bir bütün olarak bu mücadeleyi vermeliyiz."

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