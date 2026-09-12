Roma maçından sonra istifa etti, sabah ikna olmadı, akşam döndü: İsmail Kartal depremi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlileri 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne sokan tecrübeli hoca, Kadıköy’de 1-1 biten Roma maçının ardından kimseye bilgi vermeden basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu karar başta başkan Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimde de büyük şaşkınlık yarattı.

Kartal dün gündüz saatlerinde tüm ikna çabalarına rağmen istifa kararından dönmedi. Akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan Aziz Yıldırım’la görüşen Kartal, görevine devam edeceğini bildirdi. İşte İsmail Kartal depreminin detayları:

FİTİLİ DERBİ ATEŞLEDİ

Kartal, Fred ve Talisca ile yolların ayrılmamasını istemesine rağmen yönetim iki futbolcuyu gönderdi.

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yönetimdeki bazı isimlerin İsmail Kartal’dan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi tecrübeli hocanın kulağına gitti.

İsmail Hoca, derbi sonrası başkan Yıldırım’ın “Mert Müldür’den neden yararlanmıyoruz” sözüne nazire yaparcasına Müldür’ü Roma maçında 11’de oynattı.

Roma maçı 1-1 devam ederken tribünden bir kişi, İsmail Kartal’a su şişesi fırlattı. Kartal bu hareket sonrası eliyle bitti anlamına gelen bir işaret yaptı.

Maçın ardından ekibiyle konuşan Kartal, yönetime haber vermeden basın toplantısında istifa ettiğini ilk kez duyurdu. “Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla” sözü de dikkat çekti.

‘GİDEMEZSİN’ DEDİ AMA...

Kartal’ın açıklamasından sonra başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler Cihan Kamer ve Mahmut Uslu, soyunma odasında tecrübeli hocayla görüştü. Kartal, su şişesi olayını anlattı, artık yıprandığını belirtti. Aziz Yıldırım, Kartal’a “Ben burada olduğum sürece sen de buradasın” dedi. Yıldırım ardından kameraların karşısına çıkıp aynı cümleyi kamuoyuna duyurdu ve Kartal’la yola devam ettiklerini açıkladı.

İsmail Kartal, maç sonu stattan direkt Samandıra’ya gitti ve tesislerdeki eşyalarını toplayıp çalışanlarla vedalaştı.

TELEFONUNU KAPATTI

Cuma sabahı saat 11.00’de yapılan antrenmana İsmail Kartal gelmedi. Takımı yardımcı antrenör Dirk Kuyt çalıştırdı.

Futbol direktörü Oğuz Çetin ve yönetici Cihan Kamer, her sabah tesise ilk gelen isim olan Kartal’ı göremeyince tecrübeli hocayı aradı. Ancak Kartal’ın telefonu kapalıydı.

Kamer ile Çetin, bu durumun ardından Kartal’ın Anadolu Kavağı’ndaki evine görüşmeye gitti.

F.Bahçeli iki idareci, 1.5 saat Kartal’la görüştü ancak deneyimli çalıştırıcı istifa kararından geri dönmedi.

AZİZ YILDIRIM DEVREDE

Ve çok sıcak geçen akşam saatleri... Fenerbahçe yönetimi, Aziz Yıldırım başkanlığında saat 17.00’de Şükrü Saracoğlu Stadı’nda toplandı. Yıldırım bu sırada İsmail Kartal’la görüştü. Yıldırım, İsmail Kartal’a desteğini bir kez daha yineledi ve “Ben olduğum sürece bu takımın teknik direktörü sensin” dedi. Bu görüşmenin ardından İsmail Kartal istifadan vazgeçip görevine devam etme kararı aldı.

Gün boyu hiçbir açıklama yapmayan Fenerbahçe Kulübü’nden, “Teknik direktörümüz sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, cumartesi saat 11.30’da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir” mesajı paylaşıldı.