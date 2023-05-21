Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho gözünü milli yıldıza dikti!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Roma yeni sezon planlamalarını sürdürüyor. İtalyan devi son olarak Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı gündemine aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma orta sahanın merkezine transfer yapmak istiyor. Haberde, İtalyan devinin orta saha transferi için Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ve Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia için girişimde bulunulacağı ifade edildi.
Salih Özcan
Roma kulübünün Salih Özcan için Dortmund'a 35 milyon Euro teklif vereceği öne sürüldü.
Alman ekibinin Salih Özcan için gelecek teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı.
MİLLİ OYUNCUNUN BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI
Borussia Dortmund ile bu sezon 35 maça çıkan milli oyuncu 2 gol kaydetti.
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