Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya 2 maç men cezası verildi
İtalya Serie A futbol takımı Roma'nın Verona ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki maç men cezası aldı.
İtalya Serie A futbol takımı Roma'nın Verona ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki maç men cezasına çarptırıldı.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama ayrıca 20 bin avro para cezası verildi.
Roma, cumartesi günü Verona ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı.
İlgili Haberler
- Kayserispor'un evinde bileği bükülmüyor
- Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı yarın oynanacak
- Rennes, Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin için resmi teklif yaptı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
- İngiltere'den yaptırım kararı
- Muhalefeti sert sözlerle hedef aldı
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- Gaziantep'teki pitbull saldırısında 'tutuklama' kararı
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!