Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya 2 maç men cezası verildi

İtalya Serie A futbol takımı Roma'nın Verona ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki maç men cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:03
Roma Teknik Direktörü Mourinho'ya 2 maç men cezası verildi
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İtalya Serie A futbol takımı Roma'nın Verona ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki maç men cezasına çarptırıldı.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama ayrıca 20 bin avro para cezası verildi.

Roma, cumartesi günü Verona ile oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı.


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