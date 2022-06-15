15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:07

Romain Ghanem Paul Saïss, Fas milli takımının kaptanlığını yapıyor. Romain Ghanem Paul Saïss kimdir? Romain Ghanem Paul Saïss hangi takımlarda oynadı?

Kariyerine Valence ile başlayan Saïss, daha sonra 2016'da Wolverhampton Wanderers'a katılmadan önce Ligue 2'den Le Havre ve Clermont ve Ligue 1'den Angers'de oynadı. 2012'den beri tam bir uluslararası olan Saïss, Fas için 50'den fazla maç kazandı. Ülkeyi üç Afrika Uluslar Kupası turnuvasında ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.

Saïss, kıdemli kariyerine Championnat de France Amateur 2'de (beşinci kademe) Olympique de Valence ile başladı ve aylık 500€'luk maaşını ailesinin restoranında bulaşık yıkayarak tamamladı. 21 yaşında, Ligue 2'de Clermont Foot ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Haziran 2013'te Saïss, iki yıllık bir anlaşmayla Ligue 2'de Le Havre AC'ye geçti. Bittiğinde, iki yıllık bir sözleşme ile Ligue 1 ekibi Angers'e katıldı.

30 Ağustos 2016'da Saïss, İngiltere'ye taşındı ve açıklanmayan bir ücret karşılığında şampiyona kulübü Wolverhampton Wanderers'a dört yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına 17 Eylül'de Newcastle United'da 2-0 kazandıkları galibiyetle çıktı. Oyunda, Aralık ayında FA tarafından beş maç men cezası ve 100.000 £ para cezası verilen rakibi Jonjo Shelvey tarafından ırkçı tacize maruz kaldı. Kulüpteki ilk golünü 30 Eylül 2017'de 4-0 kazandıkları Burton Albion karşısında attı.

Wolves'un 2018'de Premier Lig'e yükselmesinin ardından Saïss, 22 Eylül 2018'de Old Trafford'da Manchester United ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yedek olarak ilk Premier Lig maçına çıktı. Premier Lig'deki ilk başlangıcı, 30 Kasım'da Cardiff City Stadyumu'nda Cardiff City'ye 1-2 yenilgiyle geldi. Premier Lig'deki ilk golünü 26 Aralık 2018'de Craven Cottage'da Fulham ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attı. 21 Şubat 2019'da 2021 yazına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2019'da Saïss, UEFA Avrupa Kulüpler Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına Wolves'un 2019-20 UEFA Avrupa Ligi İkinci Eleme Turu'nda evinde 2-0 kazandığı Haçlılar karşısında geç bir yedek olarak çıktı ve 24 Ekim'de ilk golünü attı. 2019-20 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Slovan Bratislava'da 2-1 kazandıkları maçın açılış golünü attı.

18 Mart 2021'de Saïss'in 2020–21 sezonunda Premier Lig'de 20 başlangıç ??yaparak Wolves ile mevcut sözleşmesini otomatik olarak bir yıllık uzatmayı sağladığı ve bu nedenle Haziran 2022'ye kadar kulüpte kalacağı açıklandı. 15 Aralık 2021'de Saïss, Brighton & Hove Albion'da deplasmanda oynadığı Premier Lig maçında baş antrenör Bruno Lage tarafından Faslı Maldini olarak tanımlandı. 1979'a kadar uzanan yedi denemede Brighton'da en yüksek uçuşta kazandı. Premier Lig'deki 100. maçına 13 Şubat 2022'de Tottenham Hotspur deplasmanında 2-0 yendikleri maçta çıktı. Wolves adına yaptığı tüm yarışmalarda 200. kez, 5 Mart 2022'de Crystal Palace'a karşı bir iç saha maçındaydı.

31 Mayıs 2022'de, altı sezonda kulüpte 206 maça çıkan ve dokuzu Premier Lig'de olmak üzere 15 gol atan Saïss, 1 Temmuz'daki sözleşmesinin sonunda Wolves'tan ayrılacağını açıkladı. Faslı bir baba ve Fransız bir annenin çocuğu olarak Fransa'da doğup büyüyen Saïss, Fas milli takımını temsil etmeyi seçti. İlk maçına Kasım 2012'de Togo'ya 1-0 yenildikleri maçta çıktı.

Saïss, Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fas kadrosunda yer aldı. İlk uluslararası golünü grup halinde Togo karşısında 3-1 yendikleri maçta attı. Haziran 2018'de, Fas'ın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası için 23 kişilik kadrosuna seçildi ve İran ve İspanya'ya karşı grup maçlarında yer aldı. Fas'ın son 16'ya kaldığı 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Saïss, Atlas Lions'un kaptanı oldu. Ayrıca, Saïss bir Müslüman ve Ramazan ayında oruç tutuyor.