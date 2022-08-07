Romain Saiss: 100’üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız

07 Ağustos 2022 Pazar, 09:24

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Romain Saiss, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu belirten Saiss, “Ligin ilk mücadelesi, rakibimiz iyiydi. Kayserispor, iyi oynamaya çalışan, iyi bir takım. Bu yüzden de her şeyi harika yaptığımızı söyleyemem. Ama ilk maçını kazanmak çok önemli ve güzeldi. Kendimizi geliştireceğiz. Bu maçtaki eksiklerimizi değerlendirip, geliştirip daha iyi olacağız. Kazanmak çok önemliydi. Öz güven kazandık. Bu öz güvenle daha çok çalışıp, hafta hafta, maç maç daha iyi oynayan, savaşan bir Beşiktaş izleteceğiz” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN DEFANS HATTININ KOORDİNASYONU”

Kayserispor karşısında savunma kurgusunun 4’lü olması hakkında gelen bir soru üzerine Saiss, “Wolverhampton’da yıllarca 3’lü sistemde oynadım. Başarılı da olduk. Milli takımda hala 4’lü oynuyorum. Benim için sistemin bir önemi yok. Fark etmiyor. Önemli olan takımdaki defans hattının koordinasyonu. Koordinasyon sağlandığı zaman 3’lü ya da 4’lü olması çok fark etmiyor. Önemli olan iyi bir iletişim kurarak oynamak” şeklinde konuştu.

“TARAFTARIMIZ BİZE 13’ÜNCÜ, 14’ÜNCÜ ADAM OLDU”

Stadyumdaki atmosferin çok iyi olduğunu belirten Saiss, “Harika bir atmosfer vardı. Muhteşemdi. Taraftarımız bırakın bize 12’nci adam olmayı, 13’üncü, 14’üncü adam oldular. Böyle bir taraftar önünde savaşmaktan kaçamazsınız. Hata yapsanız dahi onların size verdiği inanılmaz destekle her şeyinizi verirsiniz. Onlarla tanıştığım için çok mutluyum. Daha önümüzde çok zaman var. Onlarla çok daha iyi maçlar çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

“ASLA VAZGEÇMEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK”

90+6’ncı dakikada gelen galibiyet golünü de değerlendiren tecrübeli savunmacı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Sonuna kadar mücadele etmenin bir yansımasıydı bu maç. Asla vazgeçmediğimizi gösterdik. Daha zor maçlar da oynayacağız ve bazı maçlarda daha sıkıntılı durumlara da düşeceğiz ama asla vazgeçmeyeceğiz, çözüm bulmak için savaşacağız. 100’üncü dakikada dahi olsa yılmadan savaşacağız ve bugün bunu göstermiş olduk.”