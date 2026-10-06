Romelu Lukaku çıktı... Belçika dağıldı: Fransa'dan müthiş geri dönüş!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, sahasında Belçika'yı konuk etti. Fransa, Stade de France'de oynanan maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Belçika, Dodi Lukebakio'nun 35. dakikada attığı golle Fransa karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

FRANSA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Fransa, Desire Doue'nin 77. dakikada attığı golle Belçika karşısında 1-1'i buldu. Ev sahibi Fransa, Rayan Cherki'nin 81. dakikada attığı golle Belçika karşısında 2-1 öne geçti.

Fransa, ikinci golden sonrada hız kesmedi. Zinedine Zidane'nin ekibi, 88. ve 90+1. dakikalarda Michael Olise'nin golleriyle maçı 4-1 kazandı.

LUKAKU OYUNDAN ÇIKTI BELÇİKA DAĞILDI

Belçika'da Romelu Lukaku, 70. dakikada oyundan çıktı. Lukaku oyundan çıkana kadar 1-0 önde olan Belçika, golcü futbolcunun kenara gelmesinin ardından 4 gol yedi ve maçı kaybetti. Leandro Trossard ise 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Fransa, 4 maç sonunda 10 puana yükseldi. Belçika, 6 puanda kaldı.

Fransa, grubun bir sonraki maç haftasında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Belçika ise A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak.