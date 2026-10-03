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Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'
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Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

3.10.2026 09:31:00
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Cumhuriyet Spor
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Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe forması giyen Lukaku, sarı-lacivertli takım hakkında da konuştu.

Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

Uluslar Ligi'nde Belçika, A Milli Takımımızı Kevin de Bruyne (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-0 yendi. Maçın ardından Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu.

Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

Romelu Lukaku maçın ardından verdiği röportajda milli ara bittiğinde Fenerbahçeli yetkililerde görüşeceğini söyledi.

Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

'KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM'

Deneyimli golcü, “Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim” dedi.

Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

Golümden memnunum” diyen Lukaku, “Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

'BUGÜN İYİ DURUMDA OLDUĞUMU GÖRDÜKLERİ İÇİN MUTLUYUM'

Lukaku son olarak, "Teknik direktör Vam Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe’de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe’ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim" şeklinde konuştu.

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