Romelu Lukaku'dan dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması: 'Kulüple görüşeceğim'

Uluslar Ligi'nde Belçika, A Milli Takımımızı Kevin de Bruyne (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-0 yendi. Maçın ardından Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu.

Romelu Lukaku maçın ardından verdiği röportajda milli ara bittiğinde Fenerbahçeli yetkililerde görüşeceğini söyledi.

'KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM' Deneyimli golcü, “Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim” dedi.

“Golümden memnunum” diyen Lukaku, “Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.