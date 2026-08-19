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Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe taraftarına büyük övgü: 'Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans'

Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe taraftarına büyük övgü: 'Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans'

19.08.2026 00:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe taraftarına büyük övgü: 'Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans'

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Romelu Lukaku, 1-1 berabere kaldıkları Olympique Lyon maçının ardından görüşlerini aktardı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Belçikalı golcü, 82. dakikada Vedat Muriç'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Lukaku, Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahsetti.

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"GÖRDÜĞÜM EN İYİ AMBİANS"

Lukaku, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı" dedi.

Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Sonuç üzücü. Daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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"OYUNA GİRERKEN ADININ BAĞRILMASI ÇOK ÖZEL"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine büyük motivasyon verdiğini söyleyen Lukaku, "Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel" diye konuştu.

Taraftarları önceden de bildiğini ifade eden Lukaku, "Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" sözlerini sarf etti.

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