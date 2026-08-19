Romelu Lukaku'dan 'formsuz' iddialarına flaş yanıt: 'İtalya'da beni boykot etmek için böyle söylediler'

Fenerbahçe'nin Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, Belçika televizyonuna açıklamalarda bulundu. Napoli'de geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta süre bulan deneyimli golcü, bu süreç için, "Hayatımın en kötü yılıydı" dedi.

Romelu Lukaku, "Fenerbahçe'de bir sezonluk sözleşme imzaladım, bir sezon da uzatma opsiyonu var. Umarım bu iki başarıyla tamamlayabilirim, ardından evime döneceğim" diye konuştu.

"KENDİME İYİ BAKIYORUM" Sözlerine devam eden 33 yaşındaki futbolcu, "Yakında tekrar forma gireceğim. Her zaman, milli takım da dahil olmak üzere 2030'a kadar devam etmek istediğimi söyledim. Ondan sonra her şey biter. 40 yaşına kadar futbol oynamayı başaran birçok futbolcu var. Bu bir zihniyet meselesi. Eğer sürekli başkalarını dinlerseniz mutsuz olursunuz ama ben kendimi dikkate alıyorum ve kendime iyi bakıyorum" sözlerini sarf etti.

"GÜÇLÜ BİR LİGDE OYNAYACAĞIM" Romelu Lukaku, "Türkiye'deki bu deneyim benim için yeni ancak profesyonel açıdan çok yüksek seviyede. Nasıl biri olduğumu iyi bilirsiniz. Motivasyona ihtiyacım var. Bu benim için en iyi çözüm, yüksek seviyede oynamaya devam etmek istiyorum. Burada güçlü bir ligde oynayacağım, kupalar için mücadele edeceğim ve kim bilir, belki de Şampiyonlar Ligi’nde bile. Bu hem benim hem de Milli Takım için iyi bir şey" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ KARŞILAMA Türkiye'deki karşılamaya değinen golcü futbolcu, "Gerçekten etkilendiğim nadir anlardan biriydim. Olağanüstüydü" dedi.

"İTALYA'DA BENİ BOYKOT ETMEK İÇİN BÖYLE SÖYLEDİLER" Napoli'den ayrılığına değinen Lukaku, "Napoli'den neden ayrılmayı seçtim? Bazı şeyler duydum ve kararlar alındı... Hepsi bu. Ayrılmam benim için daha iyiydi. Formda olmadığım iddiası tamamen yanlış. Muhtemelen İtalya'da beni boykot etmek için böyle söylediler! Oynamak için yüzde 100 formdayım!" ifadelerini kullandı.