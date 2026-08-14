Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye imzayı attı: 'Yaklaşık 1 aydır bu anın gerçekleşmesini bekliyordum'

CİHAN KAMER

"Belçika'da sağlık kontrollerinden geçti, Türkiye'ye gelir gelmez de sağlık kontrolleri yapıldı ve Fenerbahçe'ye hizmet verecek durumda olduğu görüldü. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali her zaman vardır. Vedat'tan ne yazık ki bunu yaşadık. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu spekülasyonlara son vermek istedim. Lukaku'ya hoş geldin diyorum."

"EN İYİ 2-3 ALTERNATİF ÖNÜMÜZE KOYULDU"

“En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk. Sevgili Lukaku’yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim. Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik.”