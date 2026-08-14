Romelu Lukaku, Fenerbahçe'ye imzayı attı: 'Yaklaşık 1 aydır bu anın gerçekleşmesini bekliyordum'

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Napoli'den Romelu Lukaku'yu kadrosuna katarken yıldız golcü için imza töreni düzenlendi.
İmza töreninde Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin Oğuz Çetin, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Romelu Lukaku açıklamalarda bulundu.
CİHAN KAMER
"Belçika'da sağlık kontrollerinden geçti, Türkiye'ye gelir gelmez de sağlık kontrolleri yapıldı ve Fenerbahçe'ye hizmet verecek durumda olduğu görüldü. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali her zaman vardır. Vedat'tan ne yazık ki bunu yaşadık. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu spekülasyonlara son vermek istedim. Lukaku'ya hoş geldin diyorum."
"EN İYİ 2-3 ALTERNATİF ÖNÜMÜZE KOYULDU"
“En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk. Sevgili Lukaku’yla 10-15 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Süreci birlikte yürüttük. Lukaku'nun Fenerbahçe formasını giymek için isteği konusunda teşekkür ederim. Fenerbahçe formasını giyebilecek bir oyuncu mu? Fenerbahçe formasını giymek istiyor mu? Transferlerde bu soruların cevaplarına çok önem verdik.”
OĞUZ ÇETİN
"Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken dünyanın tanıyıp bildiği, hepimizin bildiği Lukaku'yu aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Her bir oyuncuya dört açıdan yaklaşıyoruz. Fiziksel, taktik, mental ve teknik. Bir oyuncu ancak bu kadar güçlü olabilir. Mental olarak da bu kadar kararlı mı olur bir insan. Takımımıza katkılar vereceğine inanıyorum. Son dönemde yaşadığı süreci bireysel çalışmalarıyla Belçika Milli Takımı'nda ve takımlarında geçirmeye çalıştı. Geldiği ilk günden beri fiziksel olarak ölçümlerini yaptık. Onu en hazır duruma getirene kadar planlar yapıldı. Onu koruyarak en kısa sürede maçlara çıkması için hazırlıklar yapıldı. Umut ediyorum en kısa sürede sahadaki yerini alacaktır. Böylesine büyük bir transferi tamamladığımız için yöneticilerimize teşekkür ediyorum."
ROMELU LUKAKU
"Sayın başkanımız Aziz Yıldırım'a, yöneticimiz Cihan Kamer'e, direktörümüz Oğuz Çetin'e ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu süreçte bana olan güvenlerini gösterdiler. Burada olduğum için çok mutluyum. Yaklaşık 1 aydır bu anın gerçekleşmesini bekliyordum. Türkiye benim için ikinci ev. Biraz da sembolik tarafı var. 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam 30 yaşından sonra Türkiye'ye gelmişti ve ben 3 yaşındaydım. Küçük şeyler var hatırladığım. Günün sonunda önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteği ve arzusunu görebiliyorum. Dün takım arkadaşlarımla beraberdim. Oynayacağımız tüm kupaları kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Benim için yeni bir rekabet ortamı. Hocamız ve teknik ekip, harika bir ekiple çalıştığımız söylemeliyim. Umarım en yakın sürede sizlerle Türkçe olarak iletişim kurabilirim. Herkese teşekkür ediyorum."