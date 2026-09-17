Romelu Lukaku'nun avukatı, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı!

Belçikalı santrforun, İspanya'ya transfer olasılığını da değerlendiren Sebastien Ledure, Finansal Fair Play kurallarının kulüplere getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle böylesine büyük çaplı bir transferin altından ancak Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpleri kalkabileceğini söyledi.

Tecrübeli oyuncunun Türkiye ve Fenerbahçe'yi tercih etmesine de değinen Sebastien Ledure, " Türkiye, birçok açıdan aranan kriterleri karşılıyordu. Bonservis bedeli ödeyebilecek ve çok iyi bir maaş sunabilecek üst düzey kulüplerin yanı sıra; gerçek bir baskı ortamı ve yüksek görünürlükle öne çıkan bir lig söz konusuydu " diye konuştu.

"LUKAKU FENERBAHÇE'DE BİR İDOL OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde yer alması ve tutkulu bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra kendileri için küçümsenmemesi gereken bir unsur daha olduğunu dile getiren Sedure, o unsuru şu sözlerle açıkladı:

“Fenerbahçe gibi bir kulüpte, onun gibi bir oyuncu kilit bir figür haline gelebilirdi. Orada el üstünde tutulabilirdi. O da bunun farkındaydı; hem çok iyi para kazanacağını hem de Fenerbahçe'de bir idol haline gelebileceğini bilerek imzayı attı.”