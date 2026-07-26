Romelu Lukaku'nun menajerinden ayrılık açıklaması: 'Böyle bir durumu kabul etmemiz zor'

Napoli'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği ve bu yaz sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Romelu Lukaku'nun menajeri Federico Pastorelloi, açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Federico Pastorello, Lukaku'nun yedek kulübesinde beklemeyeceğini ve oynamak istediğini söyledi.

"Napoli'de yedek kulübesinde oturabilir mi? Tabii ki hayır. Bunu kanıtlamış olağanüstü bir oyuncu, dünyanın en skorer forvetlerinden biri. Böyle bir durumu kabul etmemiz zor. Elbette başlangıçta bir hiyerarşi olabilir ancak son kararı saha verir."

Lukaku'nun istenmediği yerde kalmayacağının altını çizen Pastorello, "Romelu, istenmediği bir yerde kalacak biri değildir. Bir çözüm bulmaya çalışacağız. Dürüst olmak gerekirse Romelu'yu iki numaralı seçenek olarak hayal etmekte zorlanıyorum. Manna'nın (Napoli Sportif Direktörü) sözleri finansal gerekçelerden kaynaklanıyor olabilir. Transfer piyasası şu anda tamamen durmuş durumda" ifadelerini kullandı.