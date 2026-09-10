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Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene'den Roma maçı açıklaması!

Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene'den Roma maçı açıklaması!

10.09.2026 18:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene'den Roma maçı açıklaması!

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku ile Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında karşılaşacakları Roma hakkında açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'nin iki futbolcusu Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Roma maçı için konuştu.

Zor bir maç olacağını aktaran Lukaku, "Şiddeti, yoğunluğu yüksek bir maç olacak. Zor bir maç olacak. Roma ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Çok yüksek yoğunlukta oynayabilen bir takım Roma takımı. Sürekli olarak pozisyon değişiklikleri yapabiliyorlar. Ofansif anlamda da aynı şekilde kaliteli bir takım. Bireysel anlamda da kaliteli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum Roma'nın. Aynı şekilde iyi bir teknik adamları var ve iyi bir şekilde çalıştıklarını, iyi gittiklerini söyleyebilirim. Ama elbette biz de kendi adımıza onları zor duruma düşürecek çalışmalarımızı yaptık. Bu anlamda kendi hazırlığımızı yapıyoruz tabii ki, onları zor duruma düşürebilmek ve iyi bir netice elde edebilmek için. Tabii ki, bizim de bulacağımız boş alanlar olacak. Dolayısıyla, biz de oynayacağımız maçta yaratacakları boş alanları değerlendirmek ve iyi bir netice almak istiyoruz" dedi.

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"3 PUANI ALABİLMEK ADINA..."

Öte yandan açıklamalarda bulunan Dorgeles Nene, "Zor maç olacağını biliyoruz. Tabii ki biz sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Bu motivasyona da sahibiz. 3 puanı alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini sahada kolektif olarak sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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