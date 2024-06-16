Ronald Koeman'dan flaş Barcelona itirafı!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:34

Güncelleme: 16.06.2024 - 15:43

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Barcelona dönemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Ronald Koeman yaptığı açıklamada, "Ben Barcelona'dayken Xavi'nin başkandan aldığı desteği hiçbir zaman alamadım." dedi.

'DESTEK ŞART'

Hollandalı çalıştırıcı, "Beni kovduklarında Real Madrid'in 9 puan gerisindeydik ama şimdi 10 puan gerisinde kaldılar. Başarılı olmak için başkanın desteğini almanız şart." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Xavi ile sezon sonunda yollarını ayırarak göreve Hansi Flick'i getirdi.