Ronaldinho'dan Lionel Messi'ye duygusal veda

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Benin'i 3-0 yendikleri maçta milli formaya veda etti.
VEDA MAÇINDA 1 GOL 2 ASİST
Messi, Benin'e karşı 3-0 kazanılan maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Nicolas Otamendi, 61. dakikada Nico Paz ve 71. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı.
RONALDINHO'DAN VEDA MESAJI
Messi'ye birçok futbolcu ve kulüpten veda mesajları gelirken, en çok konuşulanı ise Arjantinli yıldızın eski takım arkadaşı Ronaldinho'nun sözleri oldu.
Barcelona'daki ilk yıllarında Messi ile aynı soyunma odasını paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşarak bu özel gününde Messi'yi yalnız bırakmadı.
Ronaldinho'nun Messi paylaşımı şöyle:
"Hikayenin ilk gününden itibaren bir parçası olmak ne büyük bir zevk ve mutluluktu kardeşim! Bizi güldürdün ve futboldan çok keyif almamızı sağladın!!! Adın ülkenizin, tüm dünyanın tarihinde yer alıyor... Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimizde, tüm ulusumuzu temsil ettiğimizde ve dünya şampiyonu olduğumuzda hissettiğimiz sevinci sadece biz biliyoruz!!!! Takımın ve ülken için her şeyini verdin... Seni mükemmel anlıyorum ve aileyle ilgili her şeyin bizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye ittiğini biliyorum... Hayatın tadını çıkar kardeşim. Bugün ve her zaman sana en iyisini diliyorum."