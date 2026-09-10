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Ronaldo, '979'a ulaştı: Portekizli yıldız hayaline 21 gol uzakta

Ronaldo, '979'a ulaştı: Portekizli yıldız hayaline 21 gol uzakta

10.09.2026 11:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ronaldo, '979'a ulaştı: Portekizli yıldız hayaline 21 gol uzakta

Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr evinde Abha'yı 2-1 yendi. Takımının ilk golünü atan Cristiano Ronaldo kariyerinde 979 gole ulaştı.

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Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr, Abha'yı konuk etti. Kral Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Nassr'ın gollerini 22. dakikada Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Al Hamdan attı. Konuk ekipte Nabil Fekir, 75'te ağları havalandırdı.

Al Nassr puanını 15 yaptı. Abha ise 1 puanda kaldı.

ADIM ADIM 1000'E

Karşılaşmadaki ilk golü atan Cristiano Ronaldo kariyerinin 979. golünü kaydetti. Futbolu bırakmadan 1000 gole ulaşmak isteyen Portekizli yıldız, 21 gol daha atması halinde hayaline kavuşacak.

İlgili Konular: #cristiano ronaldo #al nassr

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