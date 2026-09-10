Ronaldo, '979'a ulaştı: Portekizli yıldız hayaline 21 gol uzakta

Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr, Abha'yı konuk etti. Kral Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Al Nassr'ın gollerini 22. dakikada Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Al Hamdan attı. Konuk ekipte Nabil Fekir, 75'te ağları havalandırdı.
Al Nassr puanını 15 yaptı. Abha ise 1 puanda kaldı.
ADIM ADIM 1000'E
Karşılaşmadaki ilk golü atan Cristiano Ronaldo kariyerinin 979. golünü kaydetti. Futbolu bırakmadan 1000 gole ulaşmak isteyen Portekizli yıldız, 21 gol daha atması halinde hayaline kavuşacak.