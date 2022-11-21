Ronaldo, gazetecilerden takım arkadaşlarına kendisini sormamalarını istedi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormamalarını istedi. Ronaldo, "Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Gana'yla karşılaşacak Portekiz'de hazırlıklar sürüyor.
Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Cristiano Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.
Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın" dedi.
"DEMİR GİBİ SAĞLAMIM"
Gazetecilere "kurşun geçirmez" ve "demir gibi sağlam" olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajla ilgili olarak, "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor" ifadelerini kullandı.
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