Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampını terk ettiğini açıkladı. Peki, Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Cristiano Ronaldo milli takımı neden bıraktı?

RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NDAN AYRILDI MI?

Cristiano Ronaldo'nun Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından Portekiz Milli Takımı'ndan ayrıldığı ve özel uçağıyla Madrid'e geleceği açıklandı.

Cristiano Ronaldo, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlerin doğru belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığım görüşme sonrasında Milli Takım kampını terk etmeye karar verdim. Uygun zamanda, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenleri tüm Portekiz halkına anlatacağım. Ben her zaman kendimi buna adadım. Şimdi ise Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı!"