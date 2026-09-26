Rövanş öncesi avantajı kaptı: Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 mağlup etti.
Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
Minsk, karşılaşmanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'de Marie Ngah, 41. dakikada eşitliği sağladı. Ngah, 43. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak sarı-lacivertlilerin ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.
Fenerbahçe, ikinci yarıda da gol arayışını sürdürdü. Andrea Staskova 63. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
69. dakikada Zsanett Kajan'ın golüyle farkı üçe çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
RÖVANŞ 30 EYLÜL'DE
Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde önemli avantaj yakaladı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.