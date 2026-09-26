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Rövanş öncesi avantajı kaptı: Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer

Rövanş öncesi avantajı kaptı: Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer

26.09.2026 19:40:00
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AA
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Rövanş öncesi avantajı kaptı: Fenerbahçe'den Avrupa'da farklı zafer

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Minsk'i 4-1 yendi.

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 mağlup etti.

Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, geriye düşmesine rağmen sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Minsk, karşılaşmanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Marie Ngah, 41. dakikada eşitliği sağladı. Ngah, 43. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak sarı-lacivertlilerin ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.

Fenerbahçe, ikinci yarıda da gol arayışını sürdürdü. Andrea Staskova 63. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

69. dakikada Zsanett Kajan'ın golüyle farkı üçe çıkaran sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

RÖVANŞ 30 EYLÜL'DE

Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla rövanş karşılaşması öncesinde önemli avantaj yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Minsk

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