Rui Borges: 'Galatasaray şansın yardımıyla gol attı'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"ŞANSIN DA YARDIMIYLA GOL ATTILAR"

Borges, Galatasaray'ın ilk yarıda yüksek bir yoğunlukla oynadığını belirtirken sarı-kırmızılıların golünde şans faktörünün de etkili olduğunu söyledi.

Rui Borges, "Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım; ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenebilmemiz açısından önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık, ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzde tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum" dedi.

TARAFTARINA ÇAĞRI YAPTI

Sporting taraftarlarının desteğinin kendileri için önemine dikkat çeken Borges, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için bu desteğin devam etmesini istedi.

Rui Borges, "Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin. Her şeyden önce, Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Ligde de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe daha çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN BASKISINI KIRDIK"

Galatasaray'ın baskısını kırmak için hücumda farklı seçenekler üzerinde çalıştıklarını belirten Borges, oyuncularının pozisyon değişiklikleriyle rakip savunmanın dengesini bozduğunu söyledi.

Rui Borges, "Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkânları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik, oyun anlayışımız buydu" ifadelerini kullandı.