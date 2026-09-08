Rui Borges'ten Galatasaray açıklaması: 'Osimhen oynamayacağı için...'

Portekizli teknik direktör Rui Borges, yarın TSİ 22.00'de başlayacak Sporting - Galatasaray mücadelesi öncesinde maçın yapılacağı Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Avrupa'nın önemli takımlarından biri olduğuna değinen Borges, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı, çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik ama farklı bir sezondayız, farklı oyuncular var. Takımım bu sezon için çok motive. Çok genç ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni oyuncum var. Hataları da olacak ama duygu ve tutkumuz var. Burada olmak hepimiz için bir hayal. Maçlarda elimizden geleni yapmaya, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY'A ODAKLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Borges, geçen sezon ulaştıkları çeyrek finalin üzerine çıkabilme ihtimallerinin sorulması üzerine, "Şampiyonlar Ligi, her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Geçen sezon ilk maçlarda çok iyi performans sergiledik. Sonra küçük hatalarla goller yedik. Zor ve farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada olmak istiyor. Çok fazla değişiklik olmasına rağmen takımımız bu turnuva için çok motive. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki ilk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, Avrupa'da istikrar istediklerini anlatarak, "Hedef, Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirip sürekli başarılı olmak. Bu şekilde mutluyuz. Bu tutku ve adanmışlıkla bakıyoruz. Sporting olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Galatasaray maçında en iyisini göstermemiz gerek" diye görüş belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde favorinin olmadığını vurgulayan 45 yaşındaki teknik direktör, "Herkes kendi stratejisinde çok güçlü. Şimdi Galatasaray'a odaklanmak çok önemli. Ben maç maç bakıyorum. Sezona galibiyetle iyi bir şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

"OSIMHEN OYNAMAYACAĞI İÇİN FARKLI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMADIK"

Rui Borges, Galatasaray'da yıldız santrfor Victor Osimhen'in sakatlığının kendi planlarını değiştirmediğini söyledi.

Yarınki maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını aktaran Borges, şunları kaydetti:

"Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Çok güçlü bir takım. Oyunu kontrol etmek isteyen bir takım. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Leao da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Hepsi farklı tipte ama pozisyon oyuncuları. Olaya dinamik ve kolektif olarak bakıyoruz. Takım olarak hazır olacağız. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz."

İç sahada oynamanın kendileri açısından olumlu olduğunu vurgulayan Sporting Teknik Direktörü Borges, "İstanbul'daki atmosfer çok güçlü olurdu. Galatasaray ile deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Sporting için iç sahada oynamak pozitif olacak. Çok büyük ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Taraftarlarla iyi bir sonuç alabiliriz. Galatasaray, sadece geçen sezon Avrupa'da iyi bir performans göstermedi. Galatasaray genel olarak çok güçlü bir takım. Evde oynamak bizim için bir avantaj. Genç bir takımımız var. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli" diyerek sözlerini tamamladı.