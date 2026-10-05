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Rus tenisçi Daniil Medvedev Çin Açık'tan diskalifiye edildi!

Rus tenisçi Daniil Medvedev Çin Açık'tan diskalifiye edildi!

5.10.2026 19:50:00
Güncellenme:
AA
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Rus tenisçi Daniil Medvedev Çin Açık'tan diskalifiye edildi!

Rus tenisçi Daniil Medvedev, Çin Açık yarı finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile oynadığı karşılaşmada raketiyle vurduğu topun seyirciye çarpması nedeniyle diskalifiye edildi.
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Çin Açık yarı final maçında korta çıkan Rus tenisçi Daniil Medvedev, öfkeyle tribünlere gönderdiği topun seyirciye çarpması üzerine turnuvadan diskalifiye edildi.

Final için Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşan Medvedev, setlerde 7-5 ve 5-3 gerideyken kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi.

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MEDVEDEV DİSKALİFİYE EDİLDİ

Topun maçı takip eden bir seyircinin yüzüne çarpması üzerine hakem Muhammed Lahyani, Rus sporcuyu diskalifiye etti.

Medvedev, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

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Djokovic, bu kararın ardından kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale çıktı.

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