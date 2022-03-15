Rus tenisçi Daniil Medvedev Indian Wells'e veda etti
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Gael Monfils'e 2-1 yenilerek bir numaralı seribaşı olarak katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'na 3. turda veda etti.
ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 3. tur maçında, dünya 1 numarası Rus Medvedev ile klasmanın 28. basamağındaki Fransız Monfils karşılaştı.
Monfils, ilk seti 6-4 kaybetmesine karşın sonraki setleri 6-3 ve 6-1 kazanarak 2 saat 6 dakika sonunda tur atladı.
Aşısız olması nedeniyle turnuvaya katılamayan Novak Djokovic, Medvedev'in çeyrek finalden önce elenmesiyle 21 Mart Pazartesi günü açıklanacak dünya sıralamasında yeniden 1 numaraya yerleşecek.
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