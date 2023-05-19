Rus ve Belarus kulüplerine FIBA'dan yasak
FIBA, Rus ve Belarus kulüplerinin gelecek sezon da organizasyonlarda yer almayacağını açıkladı.
Rus ve Belarus kulüpleri, 2023-24 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası organizasyonlarında yer almamaya devam edecek.
FIBA'dan yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in yönettiği Almanya'nın Münih kentinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından bazı kararlar alındığı belirtildi.
Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle bu sezon FIBA Avrupa organizasyonlarına katılımına izin verilmeyen Rus ve Belaruslu kulüplere uygulanan yaptırım, 2023-24 sezonunda da devam edecek. Bu iki ülkenin kulüpleri, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası turnuvalarına katılamayacak.
2024 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusunda bulunan Polonya'nın talebi de kabul edildi. Turnuva, Gdynia kentinde düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!