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Ruslan Malinovskyi'den Fatih Tekke sözleri

Ruslan Malinovskyi'den Fatih Tekke sözleri

24.07.2026 21:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ruslan Malinovskyi'den Fatih Tekke sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Ruslan Malinovskyi, teknik direktör Fatih Tekke hakkında "Oyun planını ve beklentilerini anlattı, hocanın isteklerini karşılayacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Ruslan Malinovskyi, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

"HOCANIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"Umarız sezona sakatlıksız bir başlangıç yaparız çünkü iyi bir çalışma döneminden geçiyoruz. Arkadaşlarımın harika insanlar olduğunu söyleyebilirim. Aramızda çok iyi bir atmosfer var. Fatih Hoca, oyun prensibini ve bizden beklentilerini anlattı. Oyunun merkezindeki üç pozisyonda da görev alabiliyorum. Özellikle İtalya'da edindiğim tecrübeyle birlikte hocamızın benden beklentilerini rahatlıkla karşılayabileceğimi düşünüyorum."

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUM"

"Türkiye Ligi'ni araştırdığımda, fiziksel mücadelenin ön planda olduğu bir lig olduğunu gördüm. Takıma nasıl katkı sağlayacağım hocamızın vereceği göreve bağlı. Ben de takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bazen şansınızın yardımıyla birkaç maç kazanabilirsiniz ama iyi performans gösterirseniz arka arkaya büyük başarılar elde etme şansınız olur. Ben de taraftarımızı mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Adaptasyon sürecimin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Kısa sürede uyum sağlayacağıma inanıyorum. Batagov ile burada her gün birlikteyiz. Bana kulübün ve atmosferin harika olduğunu söylediler."

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