Ruslan Malinovskyi'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'a Ruslan Malinovskyi'den kötü haber geldi. Sol dizindeki şikayetleri süren futbolcunun operasyon geçirdiği duyuruldu.

Malinovskyi’nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetlerinin devam etmesi üzerine oyuncunun Belçika'da başarılı bir artroskopik debridman ameliyatı geçirdiği açıklandı.

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan bildirimde, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi’nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika’da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" denildi.