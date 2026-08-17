Ruslar duyurdu: Galatasaray'da Aleksey Batrakov gelişmesi!

Yaz transfer döneminde on numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u listesine almıştı.

Aleksey Batrakov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı.

Haberde sarı-kırmızılıların, bu transfer için Rus ekibine 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Transferde ayrıca 4 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay maddesi yer aldığı aktarıldı.

Anlaşılan bonservis bedelinin Aralık 2027'ye kadar taksitler halinde Rus kulübüne ödeneceği belirtildi.

BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOLE KATKI

21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.

Aleksey Batrakov'un Transfermarkt'ta 28 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.