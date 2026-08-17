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Ruslar duyurdu: Galatasaray'da Aleksey Batrakov gelişmesi!

Ruslar duyurdu: Galatasaray'da Aleksey Batrakov gelişmesi!

17.08.2026 22:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ruslar duyurdu: Galatasaray'da Aleksey Batrakov gelişmesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Rusya'da Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov'un transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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Yaz transfer döneminde on numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u listesine almıştı.

Aleksey Batrakov ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı.

Haberde sarı-kırmızılıların, bu transfer için Rus ekibine 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Transferde ayrıca 4 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay maddesi yer aldığı aktarıldı.

Anlaşılan bonservis bedelinin Aralık 2027'ye kadar taksitler halinde Rus kulübüne ödeneceği belirtildi.

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BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOLE KATKI

21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.

Aleksey Batrakov'un Transfermarkt'ta 28 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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