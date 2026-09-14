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Rusya'dan Aleksey Batrakov'a tavsiye: 'Eğer daha fazla inisiyatif alırsa...'

Rusya'dan Aleksey Batrakov'a tavsiye: 'Eğer daha fazla inisiyatif alırsa...'

14.09.2026 18:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rusya'dan Aleksey Batrakov'a tavsiye: 'Eğer daha fazla inisiyatif alırsa...'

Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Valeriy Gazzaev, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Aleksey Batrakov'un performansı hakkında görüşlerini aktardı.
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Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Valeriy Gazzaev, Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile ilgili açıklamalarda bulundu.

72 yaşındaki Gazzaev, "Aleksey, yeni lige ve yeni takımına uyum sağlama aşamasında. Galibiyet golünde asist yapması çok iyi ancak bence daha fazla inisiyatif alması gerekiyor. Rakiplerini geçmeli, topu ileriye taşımalı, daha sık şut çekmeli ve atakları sonuçlandırmalı. Bence tüm bu özellikleri var ve bunları Lokomotiv Moskova'da görmüştük" sözlerini kullandı.

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"EĞER DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALIRSA..."

Valeriy Gazzaev, "Sahada gerçek bir lider olabilir. Eğer daha fazla inisiyatif alırsa, daha çabuk uyum sağlar ve daha fazla süre alır" dedi.

Galatasaray'da 4 maça çıkan 21 yaşındaki Batrakov, 1 asist yaptı.  

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