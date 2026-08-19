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Rusya Milli Takımı'ndan Batrakov için veda paylaşımı: Dikkat çeken Galatasaray ayrıntısı

Rusya Milli Takımı'ndan Batrakov için veda paylaşımı: Dikkat çeken Galatasaray ayrıntısı

19.08.2026 13:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Rusya Milli Takımı'ndan Batrakov için veda paylaşımı: Dikkat çeken Galatasaray ayrıntısı

Rusya Milli Futbol Takımının sosyal medya hesabından Galatasaray'a transfer olması beklenen Aleksey Batrakov için bir veda paylaşımı yapıldı.

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Rusya Milli Takımı’nın resmi hesaplarından ismi Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile ilgili veda paylaşımı yapıldı.

Galatasaray’ın kısa süre içinde transferini açıklaması beklenen Aleksey Batrakov için ülke milli takımının resmi hesaplarından veda paylaşımı geldi. 

Yapılan paylaşımda Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun yer aldığı ‘Welcome’ pankartına yer verildi.

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Öte yandan Batrakov, takımı Lokomotiv Moskova'nın Rostov ile oynadığı kupa maçının kadrosunda yer almamıştı.

İşte Rusya Milli Takımı'nın Aleksey Batrakov paylaşımı:

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